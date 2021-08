Thuirt Comhairle nan Eilean Siar gun robh 'coinneamh mhisneachail' aca le Ministear na Còmhdhail ann an Steòrnabhagh an-diugh.

Thathas an dochas gun obraich an Riaghaltas agus an t-ùghdarras ionadail nas dlùithe a thaobh aiseagan.

Tha tuilleadh aig Ruaraidh Rothach.