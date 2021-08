Tha "blàr" a' bhuntàta a'dol air adhart fhathast a dh'aindeoin gach oidhirp.

Aig toiseach na bliadhna, mar thoradh air Brexit, chuir an t-Aonadh Eorpach casg air buntàta-sìl à Breatainn.

Air a mhios a chaidh, chuir Breatainn casg air ceannach bhuntàta den aona sheòrsa bho'n EU.

Tha an suidheachdh gu h-àraidh doirbh do thuathanaich ann an Alba anns am bheil 75% de bhuntàta-sìl Bhreatainn ga fhàs.

Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid.