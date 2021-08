Afganastan

Iarraidh am Prìomh Mhinistear, Boris Johnson, air a' Cheann-suidhe Biden, a' chuid mu dheireadh de na feachdan Aimeireaganach fhàgail ann an Afganastan airson ùine fhathast gus an tèid aca air barrachd dhaoine a thoirt a-mach às an dùthaich. Bruidhnidh iad ri chèile a-màireach aig coinneimh bhiortual an G7. Tha dùil aig an ìre seo gum bi an fheadhainn mu dheireadh de na saighdearan Aimeireaganach a' fàgail Afganastan aig deireadh na mìos seo agus tha na Taliban ag ràdh gum feum na h-Aimeireaganaich cumail ris a' cheann-là sin.

Kabul

Chaidh fear de feachdan tèarainteachd Afganastan a mharbhadh agus triùir eile a ghoirteachadh ann an ionnsaigh orra aig port-adhair Khabul. Tha na h-uimhir de throimhe-chèile aig a' phort-adhair agus mìltean an sin a tha a' feuchainn ri teicheadh bho na Taliban.

Covid

Thòisich iomairt airson toirt air daoine òga air a bheil Covid Fada banachdach fhaighinn. Tha bhideo ùr bhon NHS a' sealltainn triùir a tha gach taobh de 30 bliadhna de dh'aois, a bha falainn gu ruige seo, ach a tha a-niste a' fulang le buaidh fhada Chovid.

Jagtar Singh Johal

Sgrìobh Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, gu Rùnaire nan Dùthchannan Cèin, Dominic Raab, ag iarraidh air coinneachadh ri teaghlach duine à Dùn Breatann a tha fad ceithir bliadhna gun dìteadh anns a' phrìosan anns na h-Innseachan. Tha Jagtar Singh Johal fo chasaid gun robh e ri cuilbheairt an aghaidh cheannardan Hindu bhon làimh dheis, rud a tha e a' dol às àicheadh. Thuirt Oifis nan Dùthchannan Cèin gun do thog iad cùis Mhgr Johal iomadh uair leis an Riaghaltas Innseanach.

Tubaistean

Chaidh gille beag dà bhliadhna de dh'aois a dhroch ghoirteachadh ann an tubaist rathaid air an A9 beagan a deas air Inbhir Ùige feasgar an-dè. Tha esan ann an Opsdal na Cloinne ann an Glaschu. Tha triùir eile a bha sa chàr san ospadal an dèidh an droch leòin. Agus chaidh dithis eile a dhroch ghoirteachadh ann an tubaist air an A87 faisg air Caol Loch Aillse feasgar an-dè. Tha poilis ag iarraidh fiosrachaidh mun dà thubaist sin.

Stagecoach

Tha Stagecoach ag iarraidh air riaghaltasan barrachd aite a thoirt do ghoireasan còmdhail phoblaich airson rathaidhean a shaoradh bho thrafaig seach a bhith a' moladh chàraichean dealain. Tha a' chompanaidh bhusaichean a tha stèidhte ann am Peairt ag ràdh gu bheil teachdaireachd mheasgaichte a' tighinn bhon dà chuid Riaghaltas na h-Alba agus Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte mu dè seòrsa còmhdhail as fheàrr dhan àrainneachd.