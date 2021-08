Afganastan

Thuirt Ministear Dìon na Rìoghachd Aonaichte gun lean Breatainn a' cuideachadh dhaoine a-mach à Afganastan cho fad 's gun cùm feachdan Aimeireaganach smachd air a phort-adhair ann an Kabul. Thuirt Ben Wallace gu bheil suas ri deich plèana gach là a' siubhal à Kabul gu ruige Breatainn. Chuir Mgr Wallace dìon cuideachd air Rùnaire nan Dùthchannan Cèin, Dominic Raab, agus feadhainn ag iarraidh air-san a dhreuchd fhàgail 'son nach do chuir e fòn gu minister cèin Afganastan Dihaoine seo chaidh 'son eadar-theangadairean a bha ag obair do Bhreatainn a thoirt a-mach às Afganastan. Tha e coltach gur e fo-mhinistear a thog am fòn 's nach e Mgr Raab. Thuirt Ben Wallace gun robh Riaghaltas Afganastan an ìre mhath air tuiteam Dihaoine seo chaidh agus nach biodh còmhradh fòn air dad de dh'fheum a dhèanamh.

Covid

Tha an rannsachadh as motha fhathast air truailleadh Covid san Rìoghachd Aonaichte ag ràdh gur e dà dhòs de bhanachdach Pfizer neo AstraZeneca an dòigh as fheàrr air dìon èifeachdach an aghaidh strèana Delta a' bhìorais. Ach tha an rannsachadh a rinn Oilthigh Oxford agus Oifis nan Staitistig Nàiseanta ag ràdh nach eil a h-aon seach a h-aon dhiubh sin a' cur mòran stad air sgapadh a' bhìorais.

HIAL

Tha Comhairle nan Eilean Siar a' beachdachadh air ath-bhreithneachadh laghail an aghaidh plana HIAL seirbheis-iùil nam port-adhair a ghluasad às na h-Eileanan a dh'Inbhir Nis. Tha a' Chomhairle den bheachd gu bheil argamaid nas fheàrr aca leis nach do dh'innis HIAL anns a' chiad dol a-mach gum biodh iad a' gearradh sheirbheisean-iùil Bheinn nam Fadhla cho tràth ris a' Ghiblean an ath-bhliadhna agus tha a' Chomhairle ag ràdh nach eil fiosrachadh gu leòr ann mun phlana san fharsaingeachd.

Fear an grèim

Chaidh fear a chur an grèim ann an Eilginn anns a' mhadainn an-diugh fo amharas mu mhurt ann an Leeds air an deireadh-sheachdain. Thèid Mark Barrott, a tha 54, a thilleadh a Yorkshire far a bheil poilis airson a cheasnachadh mu bhàs Eileen Barrott, a bhean a bha 50, aig an dachaigh ann an Leeds.

Rangers

Tha a' chompanaidh a bha a' ruith Rangers an dèidh dhan chluba a dhol gu rianachd a' gluasad air adhart le cùis-lagha 'son luach milleanan not de dh'airgead-dìolaidh an aghaidh Sheirbheis Casaid na h-Alba. Tha Duff and Phelps ag iarraidh, anns a' chiad àite, £25m bho Mhorair Tagraidh na h-Alba. Fhuair dithis de luchd-obrach Duff and Phelps luach £21m de dh'airgead-dìolaidh ron seo an dèidh dhan Chrùin aideachadh gun deach casaidean a thogail nan aghaidh le droch rùn. Bha èisteachd air a' chùis aig Cùirt an t-Seisein an-diugh sa mhadainn agus tha dùil ri èisteachd eile ro dheireadh na bliadhna.