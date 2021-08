Afganastan

Thuirt Rùnaire an Dìon, Ben Wallace, gu bheil Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a' dèanamh an dìcheill Breatannaich a thoirt a-mach à Afganastan cho luath 's a ghabhas dèanamh. Tha na mìltean air cruinneachadh aig Port-adhair Khabul, 's iad a' teicheadh bho na Taliban aig a bheil smachd air a' phrìomh bhaile. Tha na Taliban ag ràdh gu bheil an cogadh seachad, agus gur iadsan a-niste a tha a' ruith na dùthcha.

Fèin-aonarachadh

Chan fheum a-niste feadhainn ann an Sasainn agus ann an Èirinn a Tuath aig a bheil dà dhòs de bhanachdach Chovid fuireach air leth airson deich là nam biodh iad dlùth air cuideigin air a bheil am bhìoras. Bu chòir dhan atharrachadh a bh' ann an Alba agus anns a' Chuimrigh ron seo, gearradh sìos gu mòr air an àireamh dhaoine a dh'fheumas fuireach aig an dachaigh.

Plymouth

Bha mionaid de shàmhchair ann am Plymouth mar chuimhne air còignear a chaill am beatha san ionnsaigh ghunna an t-seachdain seo chaidh. Dh'iarr Oifis na Dùthcha air feachdan poilis Shasainn agus na Cuimrigh ath-sgrùdadh a dhèanamh air an dòigh sa bheil iad a' toirt cead gunna seachad an dèidh dha tighinn am follais gun d' fhuair am fear-gunna an cead sin air ais air a' mhìos a chaidh.

Raon Cambo

Thuirt Ministear Oifis na h-Alba gum faodar ola a stòradh a thigeadh à raon connspaideach Cambo a tha san amharc an iar air Sealtainn. Tha David Duguid an dùil coinneachadh a-màireach ri luchd-leasachaidh a' phròiseict a tha fon phrosbaig bho chionn ghoirid, agus rabhadh air tighinn bhon UN mu bhuaidh chonnadh fosail air Atharrachadh na Gnàth-Shìde. Thuirt Mgr Duguid nach leigeadh a leas an ola a chur gu feum cho luath 's a thigeadh i am bàrr.

Haiti

Tha cabhag air buidhnean cobhair uisge, biadh agus fasgadh a thoirt dhan fheadhainn a thàinig beò às a' chrith-thalamhainn ann an Haiti Disathairne, mus ruig stoirm mhòr an t-eilean. Tha e a' faileachadh air na h-ospadail dèiligeadh ris na mìltean a chaidh a leòn. Tha dearbhadh ann aig an ìre seo, air mu 1,300 bàs.

Laghan Ùra

Tha buidheann Fearann agus Oighreachdan na h-Alba ag ràdh gun dèan laghan ùra a thathas a' moladh airson màil airson ùine ghoirid sgrios air eaconomaidh nan sgìrean dùthchail. Bha a' bhuidheann a' toirt freagairt do cho-chonaltradh Riaghaltas na h-Alba air sgeama ceadachd do leithid pods, b&bs agus taighean shaor-làithean.