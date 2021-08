Chuir Comhairle Bhaile Dhùn Eideann dàil air cho-chomhairle mu àrd-sgoil Ghàidhlig ùr a stèidheachadh.

Ann an litir gu Rùnaire an Fhoghlaim, Shirley-Anne Sommerville, thuirt an t-ughdarras ionadail gu bheil iad a-nis a' coimhead air dà làrach ùr ann am meadhan a' bhaile, seach air Liberton a-mhàin mar a bhathas roimhe.

Seo Annabel NicIllinnein.