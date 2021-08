Toradh nan deuchainnean an Alba

Thàinig toradh nan deuchainnean an diugh ged nach robh deuchainnean àbhaisteach ann am bliadhna a-rithist.

Chaidh innse do na sgoilearan mus deach iad air làithean-saora, ach sann an-diugh a fhuaireadh na toraidhean air feadh na dùthcha gu coileanta.

Tha an àireamh de sgoilearan a shoirbhich am bliadhna air a dhol sìos beagan an taca ri bliadhnaichean eile, agus tha a bhèarn eadar cho math 'sa rinn sgoilearan aig gach ìre bho na sgìrean as beartaiche agus as miosa dheth air leudachadh.

Tha an aithris seo aig Calum MacAmhlaidh..