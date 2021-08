Siubhal

Tha gnìomhachas an t-siubhail agus na h-uimhir de bhuill-phàrlamaid ag iarraidh air Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte cur às do phlana airson liosta faire òmar de dhùthchannan a dh'fhaodar a chur gu h-aithghearr air liosta dheirg airson Covid. Tha feadhainn a tha teagmhach mun phlana ag ràdh gun cuireadh sin às an ìre mhath do shaor-làithean anns na dùthchannan sin leis gum bi dragh air luchd-siubhail gun tèid an glacadh thall-thairis agus le cuarantain romhpa air tilleadh a Bhreatainn. Tha riaghailtean gan togail an-diugh, 's chan fheum tuilleadh feadhainn le làn-bhanachdaich a thig às na Stàitean Aonaichte no a' mhòr-chuid de thìr-mòr na h-Eòrpa fuireach air leth.

Òigridh

Bu chòir leudachadh air plana airson banachdach air adhbharan meadaigeach ro dheireadh saor-làithean sgoile an t-Samhraidh do dh'òigridh an Alba a rèir an eòlaiche shlàinte Linda Bauld. Chuir an t-Oll. Bauld fàilte air dearbhadh gum faigh mu 4,000 eadar 12 agus 17 bliadhna de dh'aois, cothrom air banachdach ron 16mh là den mhìos seo. Ach tha i ag ràdh gum bu chòir àireamh nas motha na sin a bhith ann.

Fèin-aonaranachadh

Thug an t-aonadh an GMB comhairle air còrr is 2,000 de luchd-glanaidh nan sràidean agus seirbheis an sgudail iad diùltadh a dhol a dh'obair ma gheibh iad fios airson an cumail fhèin air leth - ged a dh'fhaodadh comhairlean iarraidh orra obrachadh. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil na riaghailtean a th' ann a' mìneachadh nach fhaigh faothachadh ach luchd-obrach a dh'aontaicheas gu saor-thoileach nach dèan iad fèin-aonaranachadh.

Belarus

Tha aithrisean ann gu bheil lùth-chleasaiche à Belarus ag iarraidh comraich anns an Roinn Eòrpa 's i a' cumail a-mach gun do dh'fheuch oifigich na dùthcha aice ri a ruagadh dhachaigh às na Geamaichean Oilimpigeach ann an Tokyo. Dhiùlt Krystina Timanovskaya a dhol air plèana à Tokyo air ais a Bhelarus, agus tha i a-niste aig ambasaid na Pòlainne ann an Tokyo. Tha a' Phòlainn agus Poblachd nan Seiceach, a' tabhann comraich oirre.

Na h-Aiseagan

Tha Ball nan Eilean Siar ann am Pàrlamaid na h-Alba, Alasdair Allan, ag iarraidh prìomhachais do mhuinntir nan eilean air na seirbheisean aiseig nuair a bhios àite gann orra. Ged nach eil sin ceadaichte fon chùmhnant a th' ann an-dràsta tha Mgr Allan ag ràdh gun deach iomadh turas a thoirt gu aire far nach d' fhuair eileanaich gu Tìr-Mòr a dh'obair, a choimhead air càirdean a tha tinn no san ospadal, no gu rudan àbhaisteach eile mar a dh'iarradh iad.

Tubaist-rathaid

Tha Poilis ag iarraidh fiosrachaidh bho dhuine sam bith aig a bheil dealbhan dashcam de thubaist-rathaid anns an deach deugaire air baidhseagal a dhroch ghoirteachadh. Thachair an tubaist eadar baidhseagal a' bhalaich, a tha 18 bliadhna de dh'aois, agus Peugeot 307 dearg air rathad an A 95 faisg air an Aghaidh Mhòir goirid ro 10:30f oidhche Haoine.