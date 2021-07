Chaidh sgeadachadh luach naoi millean not a dhèanamh air taigh-tasgaidh a mhisinearaidh ainmeil Albannach, Daibhidh MacDhunLèibhe.

Tha 'n taigh-tasgaidh ann am Baile an t-Saoir ann an Siorrachd Lannraig, far an do rugadh e, ged a b'ann às Eilean Ulbha faisg air Muile a bha a phàrantan.

Tha beachd ann gum biodh Gàidhlig air a bith aige ri linn sin. Bha Andreas Wolff aig an fhosgladh.