Gnìomhachasan Uibhist a' leantainn orra tro Chovid

'S ann gu math eadar-dhealaichte a tha cùisean do ghnìomhachasan an-diugh an taca ri mar a bha iad aig toiseach a phandemic, nuair a b'fheudair dhan an ìre mhath a h-uile gniomhachas dùnadh.

Ged a tha cha mhòr dà fhichead cùis de Chovid 19 air a bhith ann an Uibhist air a' mhìos seo, tha barrachd saorsa aig daoine leis gun d' fhuair uiread dà dhòs den bhanachdaich.

Tha Shona NicDhòmhnaill air a bhith a'toirt sùil air mar a tha beachdan air atharrachadh san sgìre.