Urras Chlann Dòmhnaill a' comharrachadh 50 bliadhna

Chaidh comharrachadh a dhèanamh an-diugh air leth-cheud bliadhna de dh'Urras Chlann Dòmhnaill.

Tha a' bhuidheann charthannais, a tha stèidhichte ann an Armadal ann an ceann a deas an Eilein Sgitheanaich, a' ruith Caisteal Armadail còmhla ris an oighreachd mun cuairt.

Chaidh moladh a dhèanamh air an Urras leis na bha an làthair aig an tachartas air mar a tha an t-Urras a' cur ri cultar, na h-ealain agus eaconamaidh Shlèite bhon a thàinig e gu bith.

Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid.