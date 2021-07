Dominic Cummings

Chaidh Sràid Downing as àicheadh a’ chàineadh às ùr a' rinn Dominic Cummings, seann chomhairleachaidh Bhoris Johnson, air an dòigh 'san do laimhsich a Phrìomhaire am pandemic. Ann an agallamh dhan BhBC thuirt Mgr Cummings gun do chuir Mgr Johnson poileataigs ro bheatha dhaoine agus gun deach e an aghaidh an dàrna lockdown air an adhbhar gun robh a’ mhòr-chuid a bha a' bàsachadh nas sinne na 80 bliadhna de dh'aois. Thuirt Sràid Downing gun robh am Prìomhaire an còmhnaidh a' gabhail ris a’ chomhairle shaidheansail as fheàrr 'son beatha agus beòshlainte dhaoine a' ghlèidheadh.

Tha dùil gun cleachd Prìomh Mhinistear na h-Alba a choinneamh naidheachd an-diugh 'son iarraidh air daoine cumail ris na riaghailtean mu astarachadh sòisealta ged a ghluais an dùthaich gu lèir gu ìre a neoni an-dè. Bidh fiosrachadh aig Nicola Sturgeon cuideachd air àireamhan is ùire a choròna-bhìorais a tha fhathast ro àrd, thuirt i, ged nach eil uimhir de chùisean ùra ann gach là.

Thuirt buidheann de bhuill-pàrlamaid gun robh cion lèirsinn air an t-seann phrìomhaire, Daibhidh Camshron, nuair a rinn e coiteachadh ris an riaghaltas as leth na companaidh ionmhais, Greensill Capital, a chaidh fodha bhon uair sin. Thuirt Comataidh Thaighte an Ionmhais ann an Taigh nan Cumantan nach deach riaghailtean coiteachaidh a bhristeadh ged a thuirt an cathraiche, am ball Tòraidh Mel Stride, gum bu chòir na riaghailtean sin an teannachadh.

'Se an Comiseanair Calum MacMhathain Cathraiche ùr Chomisein na Croitearachd an àite Rod MacCoinmnich a dh'fhàg an dreuchd bho chionn còrr is cola-deug. 'S e neach cunntais a th' ann am Mgr MacMhathain aig am bheil tuathanas ann an Loch Abair agus a bha gu ruige seo na leas-chathraiche air Comataidh an Ionmhais aig a’ Chomisean.

Tha feadhainn ann an gnìomhachas aoigheachd Phort Rìgh ag ràdh nach eil iad ach a' dol bho là gu là an-dràsta le buaidh sgapadh de Chovid anns a’ bhaile agus an ceann an ear thuath an Eilein Sgitheanaich a tha measg nan ìrean 's àirde ann an Alba a rèir àireamh an t-sluaigh. Tha na h-uimhir de luchd-obrach gan cumail fhèin air leth an dèidh tighinn dlùth air a’ bhìoras agus thàinig air feadhainn de na taighean-òsta agus àiteachan bìdhe dùnadh ri linn sin an t-seachdainn seo chaidh.

Chaidh iarraidh air Riaghaltas na h-Alba barrachd a dhèanamh mun àireamh thaighean falamh air feadh na dùthcha. Tha figearan ùra ag ràdh gu bheil cosgaisean màl ann an Alba a' fàs nas motha na th’ ann an Sasainn. 'S ann an Alba cuideachd a tha àireamh is motha thaighean falamh 'san Rìoghachd Aonaichte. Thuirt an riaghaltas gu bheil iad a' dèiligeadh ris an trioblaid eadar taic agus comhairle do dh'fheadhainn dham buin taighean.