Chaidh an tuathanas feamad as motha san Rìoghachd Aonaichte a stèidheachadh ann an Loch Scriodain ann am Muile.

Cha deach crìoch a chur air an obair air tìr fhathast ach tha dùil gum bi iad a' buain na feamad an ath bhliadhna.

Tha an aithris seo aig Seonaidh MacCoinnich.