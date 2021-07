Chuir Rùnaire Còmhdhail Riaghaltas Westminster, Grant Shapps, taic ris a cho-dhùnadh gum feum mascaichean a' chleachadh air goireasan còmhdhail phoblach ann an Lunnain ged a thèid an riaghailt laghail sin a thogail ann an Sasainn Diluain. Thuirt Mèar Lunnainn, Sadiq Khan, nach eil e airson 's gum bi duine sam bith a' faireachadh nach eil iad sàbhailte air busaichean agus trèanaichean. Tha Alba a' glèidheadh riaghailt nam mascaichean airson ùine ann an àiteachan poblach. Thèid plana na Cuimrigh airson bacaidhean a thogail fhoillseachadh an-diugh le dùil gum feum mascaichean fhathast an cleachdadh air còmhdhail phoblach.

Tha dragh air feadhainn ann an gnìomhachas na h-aoigheachd ann an Alba an dèidh na dh'fhoillsich Riaghaltas na h-Alba an-dè. Tha riaghailtean Covid ag atharrachadh Diluain agus Alba gu lèir a' gluasad gu ìre a neoni, ged nach eil sin a' dol buileach cho fada is a bha dùil. Bidh cead aig barrachd dhaoine cruinneachadh a-staigh agus aig bainnsean 's tiodhlaigean. Ach tha feadhainn a tha a' ruith thaighean-seinnse 's clubaichean oidhche a' gearain gum feum iadsan dùnadh aig meadhan oidhche. Thuirt an Stiùiriche Clionaigeach Nàiseanta, an t-Ollamh Jason Leitch, gu bheil oifigich slàinte agus an riaghaltas a' feuchainn ri bhith cothromach.

Dh'èirich reit na h-atmhorachd 'son na ceithreamh mìos ann an sreath dhan ìre as motha ann am faisg air trì bliadhna le prìs a’ chonnaidh a' cur gu mòr ri sin agus an eaconomaidh a' fosgladh a-rithist. Tha clar ceannaiche, an CPI, a' cur na h-ìre aig 2.5% 'san Òg Mhìos, suas bho 2.1% 'sa Cheitean. Tha sin os cionn an 2% air a’ bheil Banca Shasainn ag amas agus cuiridh e cuideam air a’ bhanca an riadh a' chur suas.

Chaidh iarraidh air Riaghaltas na h-Alba sochair na cloinne a dhùblachadh cho luath 'sa ghabhas. Gheall an SNP sin a' dhèanamh ro dheireadh teirm na pàrlamaid seo ach tha Bunait Iòseph Rowntree ag ràdh gu bheil mòran theaghlaichean ann an èiginn an-dràsta fhèin. Thuirt a’ Bhunait nach eil e a’ cuideachadh nas motha nach eil Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a' dol air adhart a-niste le àrdachadh eadar-amail 'sa Chreideas Choitcheann. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil iad a' dèanamh an dìchealll dèiligeadh ri bochdainn chloinne. Thuirt Riaghaltas Westminster gum feum taic a bhith stèidhichte air daoine oideachadh le sgilean ùra agus an tilleadh gu obair.