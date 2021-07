Tha rannsachadh ùr ag ràdh gu bheil bacaidhean a' Choròna-bhìorais a' toirt droch bhuaidh air misneachd dhaoine a thaobh an ìomhaigh agus am bodhaig.

Tha daoine nas mì-thoilichte len coltas na bha iad mus do nochd am bhìoras an toiseach - a rèir an rannsachaidh a chaidh a dhèanamh an seo sa Rìoghachd Aonaichte.

Seo Annabel NicIllinnein.