Riaghailtean luchd-siubhail

Chaidh iarraidh air Riaghaltas na h-Alba dèanamh mar a rinn Sasainn agus feadhainn de na riaghailtean a thogail do luchd-siubhail a fhuair dà dhòs de bhanachdach Covid. Chuir ceannardan puirt-adhair Ghlaschu, Dùn Èideann agus Obair Dheathann litir fhosgailte gu Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, ag iarraidh cead dhaibhsan a fhuair dà dhòs siubhal gu dùthchannan a th'air an liosta òmar, gun cuarantain nuair a thilleas iad a dh'Alba. Tha dùil ri tuilleadh fiosrachaidh a-màireach mu riaghailtean Covid na h-Alba.

Bacaidhean Covid

Tha dùil ri dearbhadh bho Bhoris Johnson feasgar gun tèid a chuid mu dheireadh de bhacaidhean Chovid Shasainn a thogail air an 19mh là den mhìos seo ach gum bi rabhadh aige cuideachd gum feum daoine fhathast a bhith faiceallach.

Covid maireannach

Thuirt luchd-saidheans gun do ghabh iad ceum gu ruige deuchainn a dhearbhas cò air am bheil buaidh fhada le Covid. Dh'innis an sgioba aig Colaiste Ìmpireil Lunnain dhan a' BhBC gu bheil iad an dòchas gun tig leigheas nas fheàrr do Long Covid às an sgeama pìleat air am bheil iad ag obair. Tha Oifis nan Staitistig Nàiseanta den bheachd gu bheil còrr is 80,000 duine ann an Alba air am bheil sin.

Ball-coise

Thuirt Boris Johnson gur ann airidh air moladh mar ghaisgich a tha sgioba ball-coise Shasainn, seach gràinn-cinnidh a dh'fhulaing iad air meadhanan sòisealta, an dèidh call ris an Eadailt anns a' chuairt dheireannach de dh'fharpais na h-Eòrpa. Chaidh gràin-cinnidh a thilgeil air-loidhne air triùir de na cluicheadairean Sasannach a dh'fhailnich leis na breaban peanas aca. Tha polais a' rannsachadh na dh'fhulaing an triùir chluicheadair, sin Jadon Sancho, Marcus Rashford agus Bukayo Saka.

Tubaist-rathaid

Tha na polais ag iarraidh fiosrachadh mu thubaist-rathaid faisg air Inbhir Narann an-raoir anns an do chaill boireannach, a bha 41, a beatha. Thachair an tubaist anns an robh càr, Citroen DS3 liath aig 19:00 an-raoir air rathad an A96 aig Wester Hardmuir, mu 4 mìle an ear air Inbhir Narann.

Sgrùdadh

Tha an sgrùdadh às fharsainge riamh dhe leithid ag ràdh gu bheil a' chuid as motha de dh' eileanaich na h-Alba a' cuir luach mhòr air an àrainneachd agus gu bheil iad buailteach fuireach far am bheil iad airson an ath 5 bliadhna. Tha sin a dh'aindeoin dragh mu chèisean eile mar thaigheadas, cothroman cosnaidh agus seirbheisean bann-leathainn. Ghabh còrr agus 4,000 eileanach pàirt san rannsachadh a rinneadh do Phlana Nàiseanta nan Eilean aig Riaghaltas na h-Alba.