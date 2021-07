Fad na seachdain tha sinn air a bhith a' coimhead air ais is 30 bliadhna bho chaidh am banca BCCI fodha.

Dh'fhàg sin gun do chaill Comhairle nan Eilean £24m - an dàrna leth den bhuidseat bliadhnail aca.

Anns an aithris seo tha Ruaraidh Rothach a' coimhead air an dìleab a dh'fhàg an staing.