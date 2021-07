Airgead Poblach

Thàinig rabhadh bho Àrd-Neach-Sgrùdaidh na h-Alba gu bheil cuideam nach gabh tomhas air airgead poblach a' ciallachadh gum feum co-obrachadh ceart a bhith ann eadar Riaghaltas na h-Alba agus Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte. Thuirt Stephen Boyle gu bheil buaidh a' phandemic a' fàgail chùisean an ionmhais phoblaich cho toinnte agus caochlaideach 's gum feum Westminster agus Holyrood plana aontachadh eadar iad.

Seirbheisean Slàinte

Tha eòlaichean slàinte ag ràdh gum faodadh atharrachadh poileasaidh mu cò a dh'fhaodas fuireach san àite obrach an dèidh tighinn faisg air cùis de Chovid cuideachadh gu mòr le cion luchd-obrach ann an cuid de dh'ospadail na h-Alba. Tha dà ospadal ann an sgìre NHS Roinn a' Mhonaidh, a bharrachd air Ospadal an Ràthaig Mhòir ann an Inbhir Nis, cho gann de luchd-obrach le fèin-aonarachadh agus gu bheil iad air seirbheisean a dhùnadh gu ìre mhòir. Tha feadhainn de dh'eòlaichean ag ràdh gum bu chòir luchd-obrach an NHS a tha gan cumail fhèin air leth, ach a fhuair dà dhòs den bhanachdaich, tilleadh dhan obair.

Luchd-teagaisg

Chaidh iarraidh air Rùnaire an Fhoghlaim, Shirley-Anne Somerville dèiligeadh ri cion chothroman obrach làn-ùine do thidsearan. Chuir ceudan de luchd-teagaisg an ainm ri litir a' gearain nach eil cùmhnantan stèidhichte ann do thidsearan an dèidh dhaibh an ùine pròbhaidh a dhèanamh. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil iad ag obair còmhla ri Caidreachas nan Ùghdarrasan Ionadail air fastadh luchd-teagaisg airson na bliadhna sgoile seo tighinn, agus gun do chosg iad còrr is £200m bho thòisich am pandemic a' fastadh thidsearan agus luchd-taice anns na sgoiltean.

Tokyo

Chaidh staid èiginn a ghairm ann an Tokyo a mhaireas fad ùine nan Geamaichean Oilimpigeach a tha a' tòiseachadh an sin an ceann cola-deug. Thuirt Riaghaltas Iapan gu bheil strì ann an Tokyo eadar prògram na banachdaich aca, agus sgapadh gnè Delta a' Choròna-bhìorais.

Coimisean na Croitearachd

Thuirt seann neach-gairm Coimisean na Croitearachd gur iad rudan anns a' Choimisean leis nach eil e fhèin ag aontachadh gu pearsanta a thug air a dhreuchd a leigeil dheth. Dh'fhàg Rod MacCoinnich o chionn còrr is cola-deug, agus thàinig e am follais on uair sin gun do chuir e bhuaithe cuideachd obair mar Choimiseanair airson Taobh Sear na Gàidhealtachd. Thuirt an Coimisean gur aithne dhaibh dè na rudan a bha a' dèanamh dragh do Mhgr MacCoinnich, agus gu bheil iad ag obair air plana airson dèiligeadh riutha sin.

Peter Lawwell

Sgaoil poilis dealbhan de dhuine agus càr 's iad a' rannsachadh teine aig dachaigh seann àrd-oifigich Celtic, Peter Lawwell, ann an ceann a deas Shiorrachd Lannraig. Thàinig air Mgr Lawwell agus a theaghlach teicheadh an dèidh spreadhadh agus teine aig an taigh ann an sgìre Thornton Hall anns a' Chèitean. Tha na Poilis den bheachd gur ann a dh'aona-ghnothaich a chaidh an teine a lasadh. Tha na dealbhan CCTV a' sealltainn duine ann an aodach dubh a' dòrtadh stuth connaidh air càraichean ann an garaids ri taobh an taighe.