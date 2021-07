Mascaichean

Tha àrd-neach-saidheans a' càineadh a' cho-dhùnaidh nach fheum mascaichean a chleachdadh ann an Sasainn an dèidh an naoidheamh là deug dhen mhìos seo. Thuirt Stiùiriche Institiuid Francis Crick, Sir Paul Nurse, gu bheil e coltach gu leòr an dùthaich fhosgladh leis mar a shoirbhich prògram na banachdaich, ach nach eil e ciallach idir a bhith a' dèanamh uimhir cho luath nuair a tha Covid a' sgaoileadh a-rithist.

Covid

Tha àrd-dhotair chloinne ag iarraidh air Alba eisimpleir Shasainn a ghabhail agus cur às dhan riaghailt fo am feum feadhainn a fhuair dà dhòs banachdaich fuireach air leth ma thig Covid air duine faisg orra. Thig an t-atharrachadh sin gu bith ann an Sasainn air an t-siathamh là deug den ath-mhìos agus buinidh e cuideachd do dh'fheadhainn nas òige na ochd bliadhna deug gus nach bi uimhir de dh'òigridh far na sgoile. Thuirt an Dr Màiri Stark, Oifigeach Albannach Colaiste na Slàinte Cloinne, gun dèanadh sin cobhair air buidhnean poblach mar an NHS.

Ospadal an Rathaig Mhòir

'S ann air èiginn a tha a' dol aig an ospadal as motha air a' Ghàidhealtachd, an Rathaig Mòr ann an Inbir Nis, seirbheisean a thoirt seachad eadar na tha de luchd-obrach gan cumail fhèin air leth agus àrdachadh ann an tinneasan eile a bharrachd air Covid. Dh'innis NHS na Gàidhealtachd an-dè gu bheil iad a' cur stad airson ùine air obair lannsa neo-èiginneach agus chaidh rabhadh do dh'euslaintich gum bi iad a' feitheamh ùine mhòr aig ionadan A&E.

Gnìomhachas na togail

Tha rabhadh ann mu mhaill agus cosgaisean mòra ann an gnìomhachas na togail airson ùine fhathast le stuth togail fìor ghann an-dràsta. Thuirt ceannardan a' ghìomhachais gur e buaidh Covid agus Brexit as coireach gu bheil fiodh, saimeant agus stuthan eile fìor ghann.

Ionnsaigh ghunna

Thuirt Ceannard na Comhairle Eòrpaich gur e dìmeas air deamocrasaidh a th' anns an ionnsaigh ghunna air fear-naidheachd Duitseach, Peter de Vries, ann an Amsterdam. Thuirt Charles Michel gu lean esan air a' dìon shaorsa nam meadhanan. Tha Mgr de Vries fhathast gu math ìosal anns an ospadal.