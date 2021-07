Sgeulachdan na Fèinne

Thàinig goireas ùr beò air-loidhne feasgar an-diugh le cruinneachadh de sgeulachdan air na Fèinne; na gaisgich mhòra a bhiodh a' cath is cogadh eadar Alba agus Èirinn.

Tha e stèidhte, gu ìre mhòr, air seanchas fear san Eilean Sgitheanach.

Tha am fear air cùl a' ghoireis ùir an dòchas gun toir e piobrachadh do Ghàidheil barrachd ùidh a ghabhail sna sgeulachdan seo, agus an ionnsachadh dhaibh pèin. Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid.