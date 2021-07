Gearan an Colla mu shuidheachadh nan aiseagan

Chaidh draghan a thogail ann an Eilean Cholla às dèidh mar a chaidh an MV Clansman a thoirt air falbh gu slighe Bharraigh an dè.

Thug an aiseag cuideachadh air an t-seirbhis sin às deidh dhan an Isle of Lewis bristeadh sìos a bhòn dè.

Thìll an Clansman gu bhith frithealadh Colla, Tioriodh is Colbhasa an diugh ach tha cuid ann an Colla ag ràdh gur iad na h-eileanan is lugha a tha a' fulang a' bhuaidh as miosa bho thrioblaidean aiseig.

Thuirt CalMac gu bheil iad duilich son a mhail a tha leithid de thrioblaidean ag adhbhrachadh. Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.