Tha buidheann ann an Gallaibh a' feuchainn ri rud a dhèanamh nach deach fheuchainn ann an còrr is 2000 bliadhna - tha iad airson borgh a thogail.

A dh'aindeoin an obair sgrùdaidh a tha arc-eòlaichean agus eòlaichean air a bhith a' dèanamh air na structaran aosmhòr thar nam bliadhnaichean, tha tòrr fhathast nach eil iad a' tuigsinn mun deidhinn.

Tha Calum MacLeòid ag aithris.