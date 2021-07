Fèis-shamhraidh aig Eden Court

Le lagachadh ga thoirt air riaghailtean a' Choròna-bhìorais agus tha rudan air an cur air an casan uair eile, cha bhiodh e na ionghnadh ma dh'fhaoidhte gun do dh'fhosgail an fhèis-shamhraidh "Under Canvas" aig Taigh-Chluiche Eden Court an Inbhir Nis.

Chan e mhàin gum bi tachartasan aca a-muigh air làrach an taigh-chluiche am-bliadhna ge-tà, bidh cuid aca a' siubhail air feadh na Gàidhealtachd.

Tha Nicole Webber ag aithris.