Deuchainn is Dìon

Tha dùil gum bruidhinn Prìomh Mhinistear na h-Alba an-diugh air dragh gu bheil maill sa phrògram Deuchainn is Dìon. Tha cuideam a' sìor fhàs air an t-siostam agus cùisean ùra Covid làitheil ag èirigh gu còrr is 4,000. Dh'iarr Nicola Sturgeon air a h-uile duine a bhith fìor fhaiceallach fhathast, ged a thuirt i gu bheil prògram na banachdaich a' fàgail nach eil faisg uimhir 's a bha a' call am beatha no san ospadal leis a' bhìoras.

Clionaigean Banachdaich

Bho Dhiluain seo tighinn bidh clionaigean banachdaich aig a h-uile bòrd slàinte air Tìr-Mòr na h-Alba air am faod daoine tadhal nuair a thogras iad. Bidh na h-ionadan sin fosgailte airson a' chiad dòs dhan a h-uile duine nas sine na 18 bliadhna, no an dèidh ochd seachdainnean airson an dàrna dòs. Thuirt Rùnaire na Slàinte, Humza Yousaf, gu bheil e fìor chudromach gum faigh na 's urrainn den t-sluagh dìon na banachdaich ma tha Alba gu bhith a' gluasad dhan ìre as lugha bhacaidhean air an 19mh là den mhìos.

Angela Merkel

Bidh Seansalair na Gearmailt, Angela Merkel, a' deasbad casg siubhail Chovid leis a' Phrìomhaire Boris Johnson an-diugh, agus dùil gur e seo a turas mu dheireadh a Bhreatainn mus fhàg i a dreuchd. Tha Ms Merkel a' cur cuideim air ceannardan eile an Aonaidh Eòrpaich airson riaghailtean cuarantain nas cruaidhe air luchd-siubhail à Breatainn.

Batley and Spen

Ghlèidh an tagraiche Làbarach, Kim Leadbeater fo-thaghadh Batley and Spen le mòr-chuid de bheagan agus 300 air na Tòraidhean. Bha iomairt ghuineach air taobh siar Yorkshire le dà thaobh a' tilgeil chasaidean air a chèile. Nam biodh na Làbaraich air a chall, bha beachd ann gun cuireadh e tuilleadh chuideim air ceannard a' phàrtaidh Sir Keir Starmer, a thuirt an-diugh gur e faothachadh a th' ann an co-dhùnadh na bhòta.

A' Ghàidhlig

Tha an fheadhainn a sgrìobh an leabhar Gaelic Crisis in the Vernacular Community, ag ràdh nach robh mòran adhartais ann air a' bhliadhna a chaidh seachad. Tha bliadhna ann an-diugh fhèin bho dh'fhoillsich iad beachd gu bheil cunnart ann gun tèid a' Ghàidhlig à bith sna coimhearsnachdan eileanach far a bheil i an-dràsta. Tha iad a-niste a' moladh fòram sna h-Eileanan, agus buidheann-obrach 'son leasachadh a thoirt gu buil.