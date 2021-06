Teas mairbhteach

Tha grunn dhaoine air am beatha a chall ann an Canada leis cho blàth sa tha i air a bhith thall an sin.

Chaidh an clàr airson an latha as blàithe a bhristeadh son an treasamh latha sreth chèile.

Ràinig i cha mhòr leth-cheud celsius ann an Columbia Breatannach an-dè.

Chan e mhàin an Canada a tha i mar seo ge-tà, tha i cuideachd ri fhaireachdainn ann an iar-thuath nan Stàitean Aonaichte.

Tha dragh air eòlaichean gum bi sìde dhen t-seòrsa seo nas cumanta air sailleabh atharrachadh na gnàth-shìde. Seo Annabel Nic'illInnein.