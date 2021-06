Saorannaich Eòrpach

'S e meadhan-oidhche a-nochd an ceann-ùine do shaorannaich an Aonaidh Eòrpaich nach do dh'iarr cead fhathast air còmhnaidh stèidhichte san Rìoghachd Aonaichte. Tha mu 5.5m Eòrpach air cead iarraidh mar-thà, ach thathas ag iarraidh ceann-ùine na h-oidhche a-nochd a leudachadh agus dragh ann gu bheil na mìltean mòra eile ann a bharrachd air sin nach fhaigh cead fuireach le inbhe stèidhichte anns an dùthaich seo.

Taic Stàite

Foillsichidh Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte reachdas an-diugh air taic na stàite às dèidh Bhrexit an àite riaghailtean an Aonaidh Eòrpaich a th' ann an-dràsta mu shubsadaidh do ghnìomhachas. Tha ministearan ag ràdh gum bi an siostam ùr nas sùbailte, ach nach bi iad a' tilleadh dha na làthaichean sna 70an, anns am biodh iad a' toirt taic am fàbhar chompanaidhean soirbheachail agus a' dèanamh cobhair air companaidhean nach robh seasmhach.

Tubaist

Tha poilis ag iarraidh fiosrachaidh an dèidh tubaist-rathaid anns an deach duine a mharbhadh faisg air Inbhir Nis an-raoir. Thachair an tubaist eadar bhana agus motor-baidhseagal mu 7:15f air rathad an A82 aig Taigh-Òsta Loch Nis air taobh siar a' bhaile. Chaochail an duine a bh' air a' mhotor-baidhseagal aig an làraich, ach cha deach dràibhear na bhana a ghoirteachadh.

Am Pentalina

Thuirt Ball nan Eilean Siar ann am Pàrlamaid na h-Alba, Alasdair Allan, gu bheil e an dòchas gun gabh còmhradh dùsgadh às ùr mun t-soitheach catamaran, am Pentalina, a thoirt air iasad do Chaledonian Mac a' Bhriuthainn. Leig Pentland Ferries, dham buin am Pentalina, fhaicinn an-dè gu bheil iad air tarraing a-mach às na còmhraidhean agus aonta a bha san amharc. Tha Alasdair Allan ag ràdh a-niste gu bheil cuideam air Riaghaltas na h-Alba bàta fhastadh a nì faothachadh do lìonra aiseig a' chosta an iar.

Casg Siubhail

Chaidh an casg air siubhal gun deagh adhbhar eadar Alba agus pàirtean de dh'iar-thuath Shasainn agus Manchester a thogail. Rinn an casg, a stèidhich Riaghaltas na h-Alba air an 21mh là den mhìos seo buaireadh eadar Prìomh Mhinistear na h-Alba agus Mèar Mòr-sgìre Mhanchester, Andy Burnham. Dh'fhàg Mgr Burnham air Nicola Sturgeon gun do chuir i casg an sàs gun bruidhinn ris-san, agus gun robh àireamhan Covid nas motha ann am pàirtean de dh'Alba na bh' ann am Manchester. Bidh casg airson seachdain eile air siubhal nach eil deatamach eadar Alba agus Blackburn.