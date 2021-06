Dh' fhosgail Taigh-tasgaidh nan Gòrdanach ann an Obar Dheathain Disathairne airson a' chiad turas bho chaidh riaghailtean a' ghlasaidh a thogail.

' S e Gàidhlig a bha a' mhòr-chuid de na Gòrdanaich a'bruidhinn nuair a chaidh an rèiseamaid a stèideachadh an toiseach agus thathas airson aithne a' thoirt do na ceanglaichean Gàidhealach sin.

Mar sin tha a' Ghàidhlig a-nise na pàirt de na taisbeanaidhean a tha rim faicinn.

Chaidh Anndra MacFhionghain ann dhuinne, gus tuilleadh fhaighinn a-mach.