Prìomhachasan: Slàinte

Ged nach eil an t-uabhas dhaoine a' dol dhan ospadal le Covid19 an taca ri mar a bha, tha an t-Seirbhis Slàinte fo uallach fhathast.

Tha Riaghaltas na h-Alba air aideachadh cheanna gum bi bliadhnaichean ann mus bidh an NHS air ais chun na h-ìre sa robh i mus do nochd an Coròna-bhìoras an toiseach.

Aig a' cheart àm ge-tà, tha dùil gun tèid ceum air aghaidh a ghabhail sna planaichean gus seirbheis ùr nàiseanta a stèidheachadh, airson cùram nan seann daoine.

'S e slàinte a tha fon phrosbaig san dàrna earrann dhen t-sreath aig Ailean Peutan a tha a' coimhead air prìomhachasan an riaghaltais san Phàrlamaid Albannach ùir.