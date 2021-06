Taisbeanadh Eòlas nan Naomh an Uibhist

Ged nach eil fianais ann gun do ràinig Naomh Colm Cille a-riamh Uibhist, bha cuid de cho-aoisean anns an eaglais thràth ann an Alba anns na h-eileanan.

Chaidh taisbeanadh air Eòlas nan Naomh fhoillseachadh le Ceòlas feasgar ann an eaglais Thobha Mòr airson seo a chomharrachadh.

Tha an eaglais faisg air a' chladh anns a bheil cuid de na comharraidhean Criosdaidheachd as sine ann an Uibhist.

Tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill.