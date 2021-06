'Seann sgriubhaichean' a bhris an Loch Seaforth

Fhuair obair-sgrùdaidh a rinn Caledonian Mac a' Bhriuthainn gu bheil e coltach gur e sgriubhaichean nach deach atharrachadh mar a bha còir bho chionn dà bhliadhna a bu choireach gun do bhris an soitheach as luaithe agus as motha aca, an MV Loch Seaforth.

Bha am bàta, a bhios a' seòladh eadar Steòrnabhagh is Ulapul, a-mach à seirbheis airson sia seachdainnean, 's i ga càradh san doc air Chluaidh.

Seo Dòmhnall MacLaomainn.