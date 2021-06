Tha seachdain air fhàgail aig daoine gus coimhead air taisbeanadh de dhealbhan Afraganach a tha mar phàirt de Chruinneachadh Earra-Ghàidheal.

Chaidh an ceannach bho chionn còrr air leth-cheud bliadhna mar ghoireas do chloinn-sgoile sa chiad dol a-mach - agus chìthear cuid dhiubh an-dràsta ann an Talla Bhaile Dhùn Omhain.

Seo Andreas Wolff.