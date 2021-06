Clach-uaighe James Hogg

Tha iomairt a' dol anns na Crìochan gus clach-uaighe an sgriobhadair James Hogg a chàradh.

Am measg nan leabhraichean ainmeal a sgrìobh Hogg bha The Private Memoirs and Confessions of a Justified Sinner.

Chaidh a' chlach-uaighe a thoirt a-nuas an-uiridh, còmhla ri faisg air leth-cheud eile, 's dragh gun robh iad ann an staid chunnartach.

Tha daoine anns a' choimearsnachd agus iadsan a tha measail air an sgrìobhadh aige a-nis a' sireadh taic gus na clachan-uaighe a thogail às ùr. Tha Ailean Peutan ag aithris.