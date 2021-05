Dh'innis an Comunn Gàidhealach gum bi na prìomh fharpaisean seinn do chloinn agus do dh'inbhich ann an Talla Eden Court, agus gum bi an còrr de na farpaisean airson a' Mhòid Nàiseanta Rìoghail gan cumail air-loidhne.

Cha bhi farpaisean ann airson còisirean ge-tà - ged a tha iad an dòchas rudeigin a chur air dòigh do chòisirean a tha deònach a dhol ann.

Seo Eileen NicDhòmhnaill.