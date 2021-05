Chaidh rabhadh a thoirt seachad aig coinneimh sgìreil aig Comhairle na Gàidhealtachd an-diugh gu bheil cuid dhe na cladhan anns an Eilean Sgitheanach a' ruith a-mach à rùm, agus gu bheil feadhainn aca gu bhith làn an ceann dà bhliadhna eile mura tèid an leasachadh.

Tha tuilleadh aig Alasdair MacLeòid.