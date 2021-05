Matt Hancock

Chuir Rùnaire na Slàinte, Matt Hancock, dìon làidir air na rinn esan anns an dreuchd sin bho thòisich am pandemic. Tha Mgr Hancock a' toirt freagairt do Thaigh nan Cumantan an-diugh air na casaidean a chuir Dominic Cummings, seann chomhairliche Bhoris Johnson, às a leth. An-dè, ann am fianais do chomataidhean pàrlamaid a tha a' rannsachadh mar a làimhsich an Riaghaltas èiginn a' Choròna-bhìorais, chàin Mgr Cummings am Prìomhaire, ach bha e gu h-àraid trom air Rùnaire na Slàinte. Thuirt Mgr Hancock an-diugh gun tàinig dùbhlan nach fhacas a leithid riamh roimhe air an dùthaich, agus mhol e na rinn an NHS, na feachdan armaichte agus na mìltean mòra eile gu saor-thoileach. Agus thuirt e gun do rinn esan e fhèin a h-uile dad le dìcheall agus deagh rùn tron sin.

Seirbheisean Ionadail

Tha Coimisean nan Cunntasan ag ràdh gum feum an dèidh buaidh a' phandemic ùghdarrasan ionadail na h-Alba airgead fhaighinn bhon Riaghaltas a leigeas leotha na seirbheisean as deatamaiche a chumail a' dol. Ged a tha an Coimisean a' moladh cho sgiobalta 's a ghabh na comhairlean ri modhan-obrach ùra sa phandemic, tha an aithisg ag ràdh gur ann air an fheadhainn as fheumaiche sa choimhearsnachd as miosa a thug na h-atharrachaidhean sin buaidh, agus gu bheil cunnart ann nach tòisich feadhainn de na seirbheisean as deatamaiche a-rithist gun tuilleadh airgid mun coinneimh.

Holyrood

Bidh Ceistean a' Phrìomh Mhinisteir ann airson a' chiad uair an-diugh ann an seisean ùr na Pàrlamaid ann an Holyrood. Seo a' chiad uair aig an Oifigear Riaghlaidh ùr Alison Johnstone, os cionn nan ceistean a th' ann uair gach seachdain.

Wuhan

Dh'iarr an Ceann-Suidhe Biden air buidhnean fàisneachd sna Stàitean Aonaichte tilleadh an ceann trì mìosan le fianais sam bith mu cò às a dh'èirich Covid-19 bho thùs. 'S ann am baile Wuhan ann an Sìona ann an 2019 a thàinig am bhìoras am follais, ged a tha cuid a' cumail a-mach gun deach a chruthachadh ann an deuchainn-lann ann an Sìona. Thuirt Sìona nach bu chòir dha na Stàitean Aonaichte a bhith a' dèanamh cùise poilitigich dheth seo.

Cille Mhàilidh

Tha buidheann chluicheadairean ann an cluba iomain Cille Mhàilidh ann an Loch Abar a' fèin-aonaranachadh. Fhuair iad sin dearbhadh air Covid-19 le deuchainn lateral flow, agus tha iad a-niste a' feitheamh ri co-dhùnadh bho dheuchainn nas cinntiche PCR. Chaidh fios cuideachd air feadhainn eile aig a bheil ceanglaichean ris a' chluba, a th' air na goireasan aca a dhùnadh. Chaidh a' chùis a thoirt gu aire NHS na Gàidhealtachd agus Comann na Camanachd.