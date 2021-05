Am BBC

Thuirt Rùnaire Cheartais na Rìoghachd Aonaichte, Robert Buckland, gum feumar beachdachadh gu làidir air riaghladh a' BhBC an dèidh aithisg a' Mhorair Dyson a chàin gu dubh mar a làimhsich am BBC agallamh Mhàrtainn Bashir leis a' Bhana-Phrionnsa Diana ann an 1995. Thuirt Diùc Chambridge, na bheachd-san air an aithisg, gun robh pàirt mhòr aig fàiligidhean a' BhBC ann an dol bhuaithe càirdeas a phàrantan. Agus thuirt Poilis a' Mhet gun toir iad sùil air an aithisg airson fianais às ùr air dad mì-laghail. Cho-dhùin Scotland Yard ron seo nach tòisicheadh iad air rannsachadh airson eucoir.

Covid

Thig fios bho Riaghaltas na h-Alba tràth feasgar air riaghailtean Covid do Ghlaschu, taobh sear Shiorrachd Rinn Friù agus Moireibh. Tha e ri fhaicinn am bi Glaschu, a th' ann an Ìre 3 an-dràsta, a' dol sìos gu Ìre 2. Tha dòchas ann air atharrachadh bho Ìre 3 gu Ìre 2 ann am Moireibh, leis gu bheil ìre a' bhìorais a' tuiteam an sin, ach tha dragh ann mun ìre chùisean air taobh sear Rinn Friù a th' ann an Ìre 2 an-dràsta.

Turasachd

Thug an Spàinn cead do luchd-turais à Breatainn bho Dhiluain seo tighinn gun feum air deuchainn a' dearbhadh nach eil Covid orra. Tha Inbhe Òmar, no Orainds, aig an Spàinn an-dràsta air liosta na h-Alba. Tha na riaghailtean an seo ag ràdh gum feum duine deuchainn Covid mus till iad a dh'Alba às an Spàinn, agus nuair a thilleas iad a dh'Alba gum feum iad fèin-aonaranachadh aig an taigh no far a bheil iad a' fuireach airson deich là.

Gàsa

Thuirt an Ceann-Suidhe Biden gur e cothrom air adhartas anns an Ear-Mheadhanach a th' anns an fhosadh ann an Israel agus Gàsa. Bha an Èipheit os cionn aonta fon do sguir an t-sabaid tràth sa mhadainn an-diugh an dèidh 11 là de dh'ionnsaighean eadar Israel agus Hamas anns an deach faisg air 250 duine a mharbhadh.

Astràilia

Tha e coltach gun do dh'aontaich caibineat Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte barganachadh a dhèanamh le Astràilia air aonta malairt a chuireadh às do tharaif agus cuota an ceann 15 bliadhna. Choinnich àrd-mhinistearan an-dè a dheasbad dragh a th' air tuathanaich agus croitearan mun chron a dhèanadh leithid de dh'aonta orrasan.

CalMac

Tha Bòrd Coimhearsnachd Chaledonian Mhic a' Bhriuthainn ag ràdh gum feumar dèiligeadh anns a' bhad ri staing nan seirbheisean aiseig. Ann am brath-naidheachd an-raoir, tha am Bòrd Coimhearsnachd a' cur a-mach sreath rudan a tha iad ag iarraidh. Nam measg tha barrachd àite do bheachd na coimhearsnachd aig a h-uile ìre co-cheangailte ris na seirbheisean aiseig.