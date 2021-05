Covid

Thuirt Stiùiriche Clionaigeach na h-Alba, an t-Ollamh Jason Leitch, gu bheil e fìor chudromach gum faigh iad sealbh air feadhainn ann an Glaschu nach d' fhuair a' chiad dhòs de bhanachdach Covid. Tha na h-ùghdarrasan slàinte a' feuchainn ri smachd a chur air sgapadh ann an ceann a deas a' bhaile agus tha iad a' tabhann banachdach, nas tràithe na bha dùil, air feadhainn a tha eadar ochd bliadhna deug de dh'aois agus naoi bliadhna deug thar fhichead.

Àireamhan Covid

Thèid figearan Covid na h-Alba fhoillseachadh an-diugh. Chan ann air Glaschu a-mhàin a bhios na h-ùghdarrasan a' cumail sùil ach air Moireibh, Taobh Sear Rinn Friù agus Meadhan Lodainn far a bheil àireamh chùisean a' bhìorais air a bhith ag èirigh.

Banachdaichean

Dh'iarr ministearan ann an Westminster air an t-sluagh a' bhanachdach a ghabhail le rabhadh nach tig an Rìoghachd Aonaichte a-mach às a' phandemic gus am faigh a' mhòr chuid i. Thuirt Ministear na h-Àrainneachd, George Eustice, gu bheil an srèana Innseanach den bhìoras nas bitheanta ann an sgìrean mar Bolton, Blackburn agus ceàrnaidhean de Lunnain far a bheil àireamh nas lugha dhen t-sluagh a' gabhail na banachdaich.

Obraichean

Thàing àireamh a' chion chosnaidh ann an Alba a-nuas beagan agus margaidh na h-obrach air feadh na Rìoghachd Aonaichte a' coimhead nas fheàrr a rèir Oifis nan Staitistig Nàiseanta. Bha an àireamh ann an Alba a bha gun obair agus a' coimhead airson cosnadh sìos mu cheithir mìle eadar am Faoilleach agus am Màrt seach na trì mìosan roimhe sin.

Gaza

Tha ionnsaighean a' dol air adhart fhathast eadar Israel agus buidhnean Palestinianach ann an Gaza. Chuir an Ceann-suidhe Biden fios air Prìomhaire Israel, Benjamin Netanyahu, air am fòn a-raoir a ràdh ged a tha e ag iarraidh fois bhon fhòirneart gu bheil e a' gabhail ris gum feum Isreal a dìon fhèin bho ionnsaighean rocaid. Thuirt Mgr Biden gu bheil an riaghaltas ag obair leis an Èipheit agus dùthchannan eile san Ear Mheadhanach airson stad a chur air an t-sabaid.

Aisgeagan

Sgrìobh Comhairle nan Eilean Siar gu Nicola Sturgeon a ràdh gum feum Riaghaltas na h-Alba na seirbheisean aiseig a chur am measg nam prìomh amasan aca. Anns an litir eadar iad tha Ceannard na Comhairle, Roddie MacAoidh, agus Cathraiche na Còmhdhail, Ùisdean Robasdan, ag ràdh gum feum eileanaich facal ann an co-dhùnaidhean mu na h-aiseigean agus tha iad ag iarraidh coinneimh cho luath 's a gabhadh le ge-bi cò am ministear air am bi dleastanas airson nan seirbheisean aiseig.

Agus tha triùir de bhuill a' chost an iar agus nan eilean aig an SNP ann am Pàrlamaid na h-Alba ag iarraidh coinneimh air a' chiad chothrom le Riaghaltas na h-Alba a bhruidhinn air trioblaid nan seirbheisean aiseig. Nam measg tha ball nan Eilean Siar, Alasdair Allan, a thuirt gum feum iad bàtaichean ùra a thogail gu h-aithghearr no an gabhail air màl.