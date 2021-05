Covid-19

Chaidh iarraidh air daoine a bhith faiceallach agus riaghailtean a' Choròna-bhìorais air atharrachadh an-diugh ann an Sasainn, a' Chuimrigh agus a' mhòr-chuid de dh'Alba. Tha Tìr-Mòr na h-Alba, a bharrachd air Baile Ghlaschu agus Moireibh, a-nis sìos gu Ìre a Dhà agus a' mhòr-chuid de na h-Eileanan ann an Ìre a h-Aon. Gheibh daoine a tha a' fuireach ann an Glaschu, eadar 18 agus 39 bliadhna de dh'aois, fiathachadh bhon ath-sheachdain gu banachdach Chovid agus dragh ann mun dòigh sa bheil an galar a' sgapadh sa bhaile.

Tha luchd-saidheans ag ràdh gu bheil a h-uile dùil ri barrachd chùisean den bhìoras leis a' ghnè Ìnnseanach ach tha ministearan riaghaltais ag ràdh gu bheil, ao-choltach ri gnè Khent den bhìoras air a' Gheamhradh seo chaidh, a' bhanachdach a-nis aig a' mhòr-chuid den fheadhainn as fheumaiche oirre.

Làithean-saora

Tha cead ann cuideachd bho an-diugh a dhol air saor-làithean thall-thairis le siostam solais stèidhte air ìre chunnairt a' bhìorais anns gach dùthaich, is tha ceannardan a' ghnìomhachais an dòchas gun tèid cur ris an liosta de dhùthchannan a tha sàbhailte. Thuirt ceannardan British Airways agus Heathrow gum biodh e na chuideachadh mòr dhaibh an Fhraing, an Spàinn agus na Stàitean Aonaichte fhaighinn air an liosta sin.

Agus dh'iarr Mèar Lunnainn, Sadiq Khan, faiceall mu shiubhal le sgapadh a' ghnè Ìnnseanaich de Chovid. Thuirt e gu bheil dearbhadh air 400 cùis ùr den ghnè sin ann an Lunnainn, agus còrr is 100 dhiubh sin le ceangal ri siubhal eadar-nàiseanta.

Israel

Thuirt arm Israel gun do chuir na h-ionnsaighean adhair an-dè agus an-raoir às do phàirt de lìonra thunailean ann an Gàsa a bha mailisidh Hamas a' cleachdadh. Tha Hamas air a bhith a' losgadh rocaidean à Gàsa gu ruige bhailtean Beersheba agus Ashkelon ann an Israel.