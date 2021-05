Israel

Tha Israel a' cur shaighdearan air a' chrìch ri Gàsa an dèidh oidhche eile de losgadh urchairean agus ionnsaighean adhair eadar an dà thaobh. Dh'iarr Ceann-Suidhe Israel, Reuven Rivlin, fosadh anns an t-sabaid 's e ag ràdh gu bheil cunnart ann gun tòisich cogadh sìobhalta. 'S tha aithrisean ann air àimhreit eadar Arabaich is Israelich ann am bailtean Israelach.

Glaschu

Thuirt an t-eòlaiche slàinte, an t-Oll. Linda Bauld, gum feumar dèiligeadh gu làidir 's gu h-aithghearr ris an t-suidheachadh ann an sgìrean de Ghlaschu far a bheil cùisean Covid ag èirigh. Tha amharas ann gur e an srèana Ìnnseanach den bhìoras a th' anns na h-uimhir den sgapadh. Thuirt an t-Oll. Bauld gum feumar siostam deuchainn is dìon a chur an sàs, agus deuchainnean bho dhoras gu doras anns na sgìrean as miosa.

Na h-Eileanan Siar

Fhuair a h-uile inbheach anns na h-Eileanan Siar fios airson a' chiad dòs den bhanachdaich - rud a tha a' cur NHS nan Eilean Siar air thoiseach air sgìre sam bith eile an Alba. Thuirt Bòrd Slàinte nan Eilean gun d' fhuair cha mhòr 87% a' chiad dòs, agus mu 50% an dàrna tè.

Pàrlamaid na h-Alba

Tha na buill a' gabhail am bòidean ann am Pàrlamaid na h-Alba an-diugh. Cha robh duine air seasamh airson dreuchd an Oifigeir Riaghlaidh gus an tàinig fios anmoch an-raoir gu bheil Alison Johnston aig a' Phàrtaidh Uaine deònach sin a dhèanamh.

Sochairean Sòisealta

Tha figearan oifigeil ag ràdh gur ann an-uiridh a bha an ìre foille is mhearachdan as motha riamh ann an siostam nan sochairean sòisealta. Thàinig sin gu 4%, mu £8.5bn den t-suim a chaidh a phàigheadh a-mach uile gu lèir, agus an Riaghaltas a' fuasgladh nan deuchainnean airson dèiligeadh ris an àireimh mhòir a bha ag iarraidh shochairean agus taic tron Phandemic.

Aiseagan nan Eilean Siar

Tha Comhairle nan Eilean Siar ag iarraidh cur às do dh'astarachadh shòisealta air na bàtaichean-aiseig. Thuirt Cathraiche Comataidh Còmhdhail na Comhairle, Ùisdean Robasdan, an-diugh gu bheil sin stèidhichte air iarrtas bhon choimhearsnachd, agus dragh ann gun dèan cuingealachadh air an àireimh luchd-siubhail cron eaconomach. Thuirt Mgr Robasdan gun do gheall Caledonian Mac a' Bhriuthainn freagairt an taobh a-staigh beagan sheachdainnean.