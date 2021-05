Neo-eisimeileachd

Thug an seann Phrìomhaire Làbarach, Gòrdan Brown, dùbhlan do Phrìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, a comhairle laghail fhoillseachadh air a bheil cead aice referendum a chumail air neo-eisimeileachd. Dh'iarr e freagairtean bhuaipe cuideachd air dè bhiodh neo-eisimeileachd a' ciallachadh dhan Not, peinnseanan agus crìochan na dùthcha. Thuirt Nicola Sturgeon ri Boris Johnson ann an còmhradh air a' fòn an-raoir nach i a' cheist am bi referendum ann, ach cuin a bhios e ann.

Na Làbaraich

Bidh ceannard nan Làbarach, Sir Keir Starmer, a' coinneachadh an-diugh ris a' Chaibineat air an tug e na h-uimhir de dh'atharrachadh an dèidh droch thaghaidhean ionadail dhaibh ann an Sasainn. 'S i Rachel Reeves an Seansalair Dùbhlanach ùr. Chuir an Seansalair, Rishi Sunak, fàilte air Ms Reeves dhan dreuchd sin, agus e ag iarraidh co-obrachadh air plana eaconomach, thuirt e, airson Breatainn a thoirt a-mach às a' Phandemic.

Sasainn

Tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a' coinneachadh an-diugh airson co-dhùnadh air an ath-ìre de thogail riaghailtean an Lockdown ann an Sasainn. Tha dùil gum bi cead, bho Dhiluain seo tighinn, aig taighean-seinnse 's taighean-bìdh frithealadh air daoine an taobh a-staigh dhorsan, agus gum bi cead ann fàilte dhlùth a chur air a chèile a-rithist ann an Sasainn. 'S ann a-màireach a tha dùil ris an fhiosrachadh ùr ann an Alba.

Ierusalem

Bha tuilleadh àimhreit eadar Pailistinianaich agus poilis Israelach aig mosg Al-Aqsa ann an Ierusalem. Tha aithrisean ann gun deach còrr is 200 Pailistinianach a ghoirteachadh. Tha na Pailistinianaich ag ràdh nach eil caismeachd Iùdhach a th' anns an amharc ach a dh'aona-ghnothaich ach a' piobrachadh àimhreit.

Turasachd

Tha sgrùdadh a rinn Banca Barclay ag ràdh gum faigh a' Ghàidhealtachd buannachd còrr is £1bn am-bliadhna le luchd-turais a' fuireach anns an dùthaich seo airson saor-làithean seach a bhith a' dol a-null thairis. Chan eil an sgrùdadh a' toirt foir ge-tà, air na dh'fhaodadh a bhith ann de chall ma 's e agus nach tig, mar a tha dùil, uimhir de luchd-turais à dùthchannan eile.