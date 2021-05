An Taghadh

Tha an cunntas a' dol air adhart 'son taghadh Holyrood, agus airson a' chiad uair, ri linn a' Phandemic, tha am pròiseas ann eadar dà là. Tha dùil feasgar a-màireach ri co-dhùnadh dhan a h-uile gin de na 129 seat a th' ann am Pàrlamaid na h-Alba. Bidh làn-aithris air na tha sin a' tòiseachadh an seo air Radio nan Gàidheal an ceann uair de thìde aig 12:00f. Sin An Taghadh le Dòmhnall Moireasdan.

Sasainn 'sa' Chuimrigh

Tha ball Tòraidheach aig Hartlepool airson a' chiad uair bho chaidh an roinn-taghaidh sin a stèidheachadh ann an 1974. Thug Jill Mortimer an roinn bho na Làbaraich ann am fo-thaghadh le mòr-chuid faisg air 7,000.

Tha buill-phàrlamaid air làmh chlì a' phàrtaidh Làbaraich ag iarraidh air a' cheannard, Sir Keir Starmer, an strataidsidh atharrachadh, ach thuirt am Morair Mandelson, a bha na bhall-pàrlamaid do Hartlepool aig aon àm, gur e dìleab Jeremy Corbyn as coireach.

Rinn na Tòraidhean adhartas anns na taghaidean comhairle a tha air tilleadh aig an ìre seo ann an Sasainn a' gabhail smachd air Harlow, Dudley, Northumberland agus Nuneaton & Bedworth. Chaill na Làbaraich seataichean comhairle ann am meadhan Shasainn agus anns an ear-thuath. Tha dùil cuideachd uaireigin feasgar an-diugh ri toradh na bhòta airson Seanadh na Cuimrigh.

An Coròna-bhìoras

Chaidh innse dhan BhBC gu bheil oifigich slàinte ag iarraidh inbhe mar adhbhar dragh do strèana den Choròna-bhìoras a nochd an toiseach anns na h-Ìnnseachan. Tha còrr is 500 cùis den strèana sin ann an 40 clustair air feadh Bhreatainn. Tha na h-eòlaichean den bheachd gu bheil an strèana seo a' sgaoileadh nas luaithe agus gu bheil e nas gabhalta na feadhainn eile.

Moireibh

Thèid cabhag a chur ri prògram na banachdaich do dh'inbhich òga ann an sgìre Mhoireibh agus am bhìoras a' sgapadh an sin. Thuirt NHS Sgìre a' Mhonaidh gun tòisich iad a-maireach a' toirt fiathachadh dhan chiad dòs do dhaoine nas sine na 18. Tha iad cuideachd ag iarraidh air muinntir Mhoireibh deuchainn a dhèanamh ged nach biodh coltas a' bhìorais orra.