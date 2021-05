Chuir Taigh-tasgaidh Sluagh na Gàidhealtachd ann am Baile Ùr an t-Slèibh fàilte air daoine airson a' chiad turas an-diugh bhon a dhùin iad san Damhair an uiridh.

Seo àite air am bi mòran de luchd-turais a' tadhal agus ged nach bi dùil ri cus bho thall thàiris am bliadhna, tha iad a'coimhead air adhart ri seusan trang.

Tha Màiri Riddoch ag aithris.