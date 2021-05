Tha an cànan Breatannais ann an cunnart a dhol à bith.

Tha an sgaradh eadar an cànan a tha ga bruidhinn le luchd-ionnsachaidh agus feadhainn aig an robh i bho thùs air fàs cho mòr is nach eil e comasach dhan dà bhuidheann ach còmhraidhean gu math sìmplidh a chumail.

Sin a-rèir eòlaiche-cànain a th' air grunn bhliadhnaichean a chur seachad a' rannsachadh na cùise.

Tha tuilleadh aig Calum MacLeòid.