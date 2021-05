Jersey

Thèid dithis mhinistearan ann an Riaghaltas Jersey a bhruidhinn ris na h-iasgairean Frangach a th' air cruinneachadh faisg air a' phrìomh phort anns an eilean, St Helier, agus àimhreit ann mu chòraichean iasgaich às dèidh Bhrexit. Tha dà bhàta-patròil leis a' Chabhlach Rìoghail faisg air làimh a' cumail sùil air an t-suidheachadh. Tha dragh ann gun dùin na bàtaichean-iasgaich Frangach am port, agus tha an Fhraing a' maoidheadh cuideachd dealan Jersey a ghearradh dheth. Tha feadhainn de na h-iasgairean a bhuineas do Jersey ag aontachadh ge-tà, ris na Fraingich, nach eil na riaghailtean ùra cothromach.

An Taghadh

Tha daoine air feadh Bhreatainn a' dol dha na h-ionadan-bhòtaidh an-diugh. Tha taghadh ann airson Pàrlamaid na h-Alba agus Seanadh na Cuimrigh, agus còrr is 140 comhairle agus 13 mèar ann an Sasainn. Tha na stèiseanan-bhòtaidh a' dùnadh aig 10:00f a-nochd, agus bidh feasgar a-màireach ann mus tig buil an taghaidh ann an Alba.

Moireibh

Tha dragh ann an sgìre Mhoireibh far a bheil cùisean Chovid a' sìor èirigh gum bi an ath-sheachdain ann mus fhaic iad fìor bhuaidh nan taighean-seinnse 's taighean-bìdhe a' fosgladh a-rithist bho chionn ghoirid. Tha oifigich slàinte a' cumail sùil air an t-suidheachadh, agus dragh ann gu bheil cus dhaoine san sgìre a' fàs coma de riaghailtean a thaobh astarachaidh shòisealta, cruinneachadh ann an dachannan agus fuireach fa-leth.

Na h-Ìnnseachan

Bha an àireamh làitheil as motha fhathast de chùisean Chovid anns na h-Ìnnseachan, le dearbhadh air còrr is 14,000 cùis ùr. Tha na h-àireamhan oifigeil ag ràdh gun robh faisg air 4,000 bàs ann leis a' bhìoras anns na ceithir uairean fichead mu dheireadh.

Taighean-beaga an Stòirr

Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd gum bi an ath-sheachdain ann air a' char as tràithe mus urrainn dhaibh innse cuin a dh'fhosgaileas na taighean-beaga ùra aig pàirce chàraichean an Stòirr san Eilean Sgitheanach. Tha an togalach ùr, a chosg £300,000, deiseil airson fosgladh ach airson aon rud - sin nach eil ceangal aca fhathast ri seirbheis an uisge, agus ceist ann cuin a ghabhas sin dèanamh.