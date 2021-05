An Taghadh

Tha an là mu dheireadh ann an-diugh ron taghadh a-màireach airson Pàrlamaid na h-Alba. Fosglaidh na h-ionadan-bhòtaidh aig 07:00m a-màireach, ach bidh Dihaoine ann mus tòisich cunntas nam bhòtaichean.

Na h-Ìnnseachan

Thuirt Buidheann Slàinte na Cruinne gur ann anns na h-Ìnnseachan a bha faisg air an dàrna leth de chùisean Covid, agus an ceathramh cuid de bhàs air feadh an t-Saoghail an-uiridh. Bha dearbhadh ann air cha mhòr 3,800 cùis ùr den bhìoras anns na h-Ìnnseachan an-dè.

An G7

'S thuirt na h-Ìnnseachan gu bheil a' bhuidheann a th' aca aig coinneimh an G7 ann an Lunnainn a-niste a' fèin-aonaranachadh an dèidh dearbhadh air dà chùis den bhìoras nam measg. Bidh a' choinneamh sin an-diugh a' deasbad prògram banachdaich dha na dùthchannan as miosa dheth air feadh an t-Saoghail.

'S tha an seann Phrìomhaire, Gòrdan Brown, a' cur cuideim air ministearan cèine an G7 gabhail ri plana eadar-nàiseanta airson banachdach a thoirt dha na dùthchannan as fheumaiche. Thuirt esan gu bheil beàrn na banachdaich eadar na dùthchannan beartach agus bochd a' sìor fhàs a h-uile là.

Covid

Tha na figearan as ùire a' cur bàs le Covid anns an Rìoghachd Aonaichte aig an ìre as lugha bhon t-Sultain an-uiridh. Bha 290 bàs ann air an t-seachdain dhan 23mh là den Ghiblean am measg dhaoine a fhuair dearbhadh air a' bhìoras anns an 28mh là ron sin. Tha sin 112 nas lugha na bh' ann an t-seachdain ron sin.

Jersey

Tha muinntir Jersey sa Chaolas Shasannach ag ràdh gu bheil an Fhraing a' maoidheadh orra ann an àimhreit mu chòraichean iasgaich an dèidh Bhrexit. Tha iad ag ràdh gu bheil an Fhraing a' bagairt seirbheisean dealain an eilein a ghearradh dheth mura bi fuasgladh ann.