Am Prìomhaire

Chuir Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte dìon air co-dhùnadh gur ann aig a' Phrìomhaire a bhios am facal mu dheireadh mu rannsachadh air cosgais sgeadachaidh na flat aige ann an Sràid Downing. Tha na Làbaraich ag ràdh gum bu chòir saorsa a bhith aig a' chomhairliche ùr airson giùlain mhinistearan, am Morair Geidt, tòiseachadh air rannsachadh gun chead Bhoris Johnson. Thuirt an Riaghaltas gum faigh am Morair Geidt na cumhachdan air am bi feum aige.

Joe Biden

Dh'fhoillsich an Ceann-suidhe Biden prògram anns a bheil luach faisg air £4tr ag amas air cosnadh a chruthachadh agus leasachadh air slàinte agus foghlam. Thuirt an Ceann-Suidhe na chiad òraid dhan chòmdhail gun tèid an t-airgead airson sin a thogail le atharrachadh ann an siostam nan cìsean.

DUP

Tha aithrisean ann gu bheil dragh air àrd-bhuill ann am Pàrtaidh Deomacratach an Aonaidh gum faodadh taghadh tràth a bhith ann airson Seanadh Èireann a Tuath an dèidh dhan Phrìomh Mhinistear, Arlene Foster, innse gu bheil i a' falbh. Fàgaidh i a dreuchd mar cheannard air an DUP aig deireadh a' Chèitein agus mar Phrìomh Mhinistear aig deireadh an Òg-Mhìos an dèidh do chòrr is fichead de bhuill an DUP aig Stormont agus Westminster an ainm a chur ri litir cion-earbsa.

Kirsty Maxwell

Tha teaghlach boireannaich Albannaich, a chaill a beatha nuair a thuit i à togalach ann am Benidorm ceithir bliadhna dhan là an-diugh, ag iarraidh siostaim ùir airson rannsachadh air bàs air nach eil mìneachadh. Tha pàrantan Kirsty Maxwell ag ràdh nam biodh siostam coronair an Alba, den t-seòrsa a th' ann an Sasainn agus anns a Chuimrigh, gum biodh iad air mòran a bharrachd taic fhaighinn aig àm a bàis.

Banachdaichean

Tha dùil gum bi a' chiad dòs de bhanchdach Covid aig a h-uile duine sna h-Eileanan Siar, a tha airidh oirre, ro dheireadh na seachdain seo tighinn. Aig an ìre seo tha mu 80% de shluagh nan Eilean Siar, mu 27,000 duine, air a' chiad dòs fhaighinn. Dh'iarr NHS na Gàidhealtachd air feadhainn nach d' fhuair a' chiad dòs fhathast a bhith foighidinneach. Aig an ìre seo 's e mu 65% a fhuair a' chiad dòs, beagan nas motha na an àireamh air feadh Alba. Thuirt NHS na Gàidhealtachd nach bu chòir a' bhanachdach iarraidh an-dràsta, ach feadhainn a tha nas sine na 50 agus nach d' fhuair fiathachadh fhathast airson a' chiad dòs.