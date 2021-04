Bu chòir do bhòrd-stiùiridh ChalMac seasamh sìos.

Sin beachd an fhir-gnothaich Brian Currie, a tha a'ruith Taigh-òsta Craigard ann am Barraigh agus a tha na chathraiche cuideachd air Comhairle Coimhearsneachd Bhàgh a' Chaisteil 's Bhatarsaigh.

Tha esan ag ràdh nach eil bàtaichean gu leòr aig CalMac agus nach eil iad a' cleachdadh an fheadhainn a tha aca anns an dòigh as èifeachdaiche. Seo am fear-naidheachd againn Ruaraidh Rothach: