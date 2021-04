Fuasgladh ga shireadh son suidheachadh nan aiseagan

Thàinig fios bho ChalMac nach bi an Loch Seaforth air ais ann an seirbheis gu co-dhiù an 17mh là den Chèitean.

Aig a cheart àm, tha luchd-gnothachais air bruidhinn ri Pentland Ferries feuch am faodadh iadsan an Catamaran, am Pentalina, fhaighinn air màl airson a cur air an t-seirbheis bathair eadar Steòrnabhagh agus Ulapul.

Thuirt Còmhdail Alba ma thig iarrtas thuca a thaobh a' bhith a' pàigheadh chisean cala gun coimheadadh iad ris.

Tha tuilleadh aig Ruaraidh Rothach.