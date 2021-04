Am Fuasgladh

Tha dùil ri dearbhadh an-diugh air an togail as motha fhathast air riaghailtean a' Ghlasaidh ann an Alba. Tha e coltach gum bi cead aig taighean-bìdhe, taighean-seinnse, diomaichean agus bùthainnean nach eil fìor dheatamach fosgladh bho Dhiluain seo tighinn. Chan eil e follaiseach fhathast dè nì Nicola Sturgeon mu shiubhal eadar-nàiseanta air ais 's air adhart às Alba, agus dragh oirre mun t-siostam sholais a th' aig Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte.

Gasaichean Càrboin

Thuirt Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte gum bi iad a' cur an sàs, 15 bliadhna nas tràithe na bha dùil, plana airson gasaichean càrboin a ghearradh. Tha am Prìomhaire, Boris Johnson, ag amas a-niste air lùghdachadh 78% ann an truailleadh Co2 ron bhliadhna 2035. Thuirt am Pàrtaidh Làbarach nach gabh earbsa cur anns an Riaghaltas na planaichean sin a thoirt gu buil.

An Cion Cosnaidh

Thuit àireamh a' chion cosnaidh ann am Breatainn anns na trì mìosan dhan Ghearran. Bha an àireamh gun chosnadh aig 4.9%, sìos bho 5%. Tha eòlaichean den bheachd gum bi an àireamh a' sreap a-rithist ge-tà, nuair a sguireas sgeamaichean taice an Riaghaltais. Thàinig figearan cion cosnaidh na h-Alba a-nuas mu 1,000 gu 123,000, agus chaidh an àireamh ann an obair suas mu 4,000.

Trafaig

Chuir Comhairle na Gàidhealtachd plana gu Riaghaltas na h-Alba airson £55m a chosg air sgeamaichean a nì faothachadh, tha iad ag ràdh, air trioblaidean trafaig. Tha iad a' moladh siostaman "Park and Ride" ann an Inbhir Nis agus anns a' Ghearasdan, agus prìomhachas do sheirbheisean bus far a bheil rathaidean fìor thrang. Tha iad cuideachd ag amas air luchd-turais a bhrosnachadh gu seirbheisean bus seach càraichean ann an sgìrean mar an t-Eilean Sgitheanach agus an Aghaidh Mhòr.

Cameron House

Thuirt màthair a chaill mac ann an teine aig taigh-òsta Cameron House ri taobh Loch Laomainn gun dèan i tagradh an aghaidh a' cho-dhùnaidh nach bi rannsachadh FAI ann. Chaill Simon Midgely agus a chèile Richard Dyson am beatha anns an teine san Dùbhlachd ann an 2017. Thuirt Oifis a' Chrùin nach bi rannsachadh ann, oir gun deach adhbharan bàis a stèidheachadh. Dh'innis màthair Mhgr Midgely, Jane, dhan BhBC gun iarr i ath-sgrùdadh air a' cho-dhùnadh sin.

Tha dragh ann gun cuir stailc a tha a' dol air adhart ann an colaistean na h-Alba maill air cùrsaichean gu ìre 's nach urrainn do dh'oileanaich ceumnachadh. Tha mìos ann bho thòisich òraidichean a' seachnadh pàirt den obair 's iad mì-thoilichte mu phlana airson luchd-measaidh a tha a' cosnadh nas lugha a chur nan àite. Tha an t-aonadh an EIS ag ràdh a-niste gum faodadh am ballrachd sgur den obair-mheasaidh. Thuirt Buidheann Cholaistean na h-Alba gu bheil iad a' feuchainn ri buaidh na stailce a chumail aig an ìre as lugha a ghabhas.