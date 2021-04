Oxford Astra Zeneca

Tha riaghladair chungaidhean-leigheis na h-Eòrpa a' dol a mhìneachadh nam molaidhean aca mu bhanachdach Oxford Astra Zeneca feasgar. Tha dragh air èirigh mun cheangal eadar a' bhanachdach agus cnapan fala. An-raoir, chuir Oilthigh Oxford stad air na deuchainnean acasan a bha iad a' dèanamh le òganaich fhad 's a bhios oifigich san Rìoghachd Aonaichte a' rannsachadh. Thuirt grunn sgìrean den Spàinn madainn an-diugh gun robh iadsan a' dol a sguir ga toirt seachad cuideachd.

Trioblaidean inntinn an cois Covid

Tha rannsachadh air co-dhùnadh gu bheil cunnart a bharrachd ann do dhaoine air a bheil Covid-19 gum bi iad a' fulang le tinneasan saic-eòlach air neo tinneasan eanchainn mar trom-inntinn, psychosis air neo stròc. Choimhead rannsaichean bho Oilthigh Oxford air clàran meideagach còrr air leth mhillean euslainteach anns na Stàitean Aonaichte. Chaidh an sgrùdadh fhoillseachadh ann an Iris Saic-eòlach an Lancet.

Seirbheis slàinte an Eilein Sgitheanaich

Chaidh innse gu bheil NHS na Gàidhealtachd agus riochdairean coimhearsnachd Cheann a Tuath an Eilein Sgitheanaich "a' tarraing air an aon ràmh a' chuid as motha den ùine". Thàinig am beachd bho Mhagaidh Choineagan, a tha air a bhith ag obair thuige seo mar eadar-mheadhanair anns a' phròiseas gus na molaidhean aig Sir Lewis Ritchie a thaobh seirbheisean slàinte san Eilean Sgitheanach a chur an sàs. Chaidh coinneamh mu na seirbheisean a chumail an-dè. Tha connspaid às ùr air a bhith ann bho chionn ghoirid, agus dragh air cuid gu bheil am bòrd slàinte a' coimhead às ùr ri bhith a' dùnadh Ospadal Phort Rìgh.

Eaconamaidh na h-Alba

Tha eaconamaidh na h-Alba air dheireadh air dùthchannan eile leithid an Danamhairc agus Nirribhidh agus feumaidh luchd-poiliteags atharrachaidhean mòra a chur an sàs airson fàs a bhrosnachadh. Seo an teachdaireachd bho aithisg ùir a tha ag iarraidh atharrachadh raidigeach air cìsean le iasadan a bharrachd airson cothrom a thoirt dhan eaconamaidh fàs, le prìomhachas ga chur air cumhachd ath-nuadhachail. 'S e am fear-gnothachais beartach Sir Tom Hunter a th' air cùl an rannsachaidh bho Oxford Economics.

Aithisg Amnesty Eadar-Nàiseanta

Tha a' bhuidheann chòraichean daonna, Amnesty Eadar-nàiseanta air rabhadh a thoirt gu bheil am pandemic air neo-ionnannachd gu math domhainn a thoirt gu aire an t-saoghail agus a dhaigneachadh. Tha aithisg bhliadhnail na buidhne a' dèanamh dheth gu bheil a' bhuaidh as motha air a bhith air na daoine as truaighe dheth.